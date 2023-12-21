Агент: «Мансини готов рассмотреть предложения из РПЛ»

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини сообщил, что его клиент готов рассмотреть предложения из РПЛ, однако пока никто из российских клубов на связь не выходил.

«Мансини готов рассмотреть предложения из РПЛ. Но на данный момент на нас никто не выходил», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее Литтери опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

В текущем сезоне 27-летний Мансини провёл за «Панатинаикос» 24 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 3 миллиона евро.