Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступления «армейцев» в первой части сезона.

- Как оцените первую часть сезона для ЦСКА?

- У «армейцев» был удачный период, когда команда играла с вдохновением, показывала приличный футбол. А потом случился провал. То есть выступление шло какими-то волнами. А когда клуб болтает вверх-вниз, хорошего результата сложно добиться.

- Но вы наверняка ожидали более высокого места от ЦСКА, чем восьмое.

- Всегда хочется, чтобы команда выступала на отлично и становилась чемпионом. Но надо реально смотреть на вещи. У «армейцев» в составе много футболистов, которые показывают не тот уровень, который от них ждут.

- Это легионеры или русские ребята?

- И те, и другие. Вроде бы и умение есть, но чего-то не хватает. На мой взгляд, у ЦСКА только Акинфеев показывает серьезный уровень. А другие, ну, неплохие футболисты, которые иногда показывают хорошую игру. Но потом идут провалы. А это не позволяет лидировать в чемпионате.

- Что скажете про игру Файзуллаева? Для многих он стал открытием сезона.

- У него хорошая голова, есть определенные качества, но в борьбе он слабоват. Его действия направлены на атаку, а это значит, кто-то за него должен отрабатывать в обороне. Иначе будут проблемы. А так у Аббоса хороший вкус игры, и пас он стремится отдать оригинальный. Но этого маловато. Хотя футболисты такого плана всегда выполняют большой объем работы. Мы это видим даже в больших клубах. Но пока Файзуллаев играет эпизодически. То что-то создает, то потом пропадает. Видимо, быстро устает. Начинаются ошибки в передачах, в приемах мяча, а в отборе он вообще не участвует. Но он еще молодой, и это нормально. Его нельзя перегружать, потому что Аббос может надорваться и морально, и физически. А так мне он нравится. Хороший исполнитель.

- Как оцените трансфер Тамерлана Мусаева из «Балтики»?

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- У него хорошие задатки. Но не каждый может заиграть в новом коллективе, тем более что в «Балтике» уровень пониже, чем в ЦСКА. Надо смотреть, как его примут, будут ли доверять. Редко бывает, что футболист пришел, и сразу заиграл.

- То есть ему в любом случае будет тяжело сразу пробиться в состав?

- Да. Здесь многое зависит от тренера и коллектива. Мусаеву придется привыкать к новым требованиям, заслужить авторитет у партнеров. Неспроста, когда футболисты меняют клуб, не сразу начинают играть.

- Пишут, что Федор Чалов может перейти в «Марсель». Надо ли его туда отдавать и не окажется ли эта потеря невосполнимой?

- Ему будет непросто, если перейдет туда. Не каждый может приспособиться к игре на таком высоком уровне, как чемпионат Франции. В ЦСКА он то отличную игру показывает, с полной самоотдачей, то проседает, и его не видно. Федотов нередко его менял.

- Какой результат по итогам сезона вы сочтете успешным для «армейцев»?

- Надо смотреть, кто придет в команду, и сможет ли ЦСКА прибавить в игре. Но не думаю, что «армейцы» смогут побороться за первое место. Для этого нужна стабильность.

Елена Григорьевская