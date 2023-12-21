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Пономарёв: «Удивлен, что ЦСКА занимает восьмое место, недоработка в команде чувствуется» эксклюзив

21 Декабря 2023 • 15:04 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступления «армейцев» в первой части сезона.

- Как оцените первую часть сезона для ЦСКА? Может большего ожидали?

- Я ожидал большего, потому что потенциально возможности команды очень большие. Я просто удивлен, что сейчас ЦСКА занимает восьмое место. Правда, разница в очках не большая, но недоработка в команде чувствуется.

- Что не позволило выступить лучше?

- Мне не нравилась физика «армейцев», потому что часто во вторых таймах возникали проблемы: не хватало концентрации, кондиций. Значит, были серьезные недочеты. Хотя я считаю, что команда все равно должна быть выше. По составу и по игре «армейцы» достойны третьего-четвертого места.

- Кроме этих причин, что еще не позволило выступить успешнее?

- У команды не очень хорошее нападение. Чалов и Заболотный - неплохие ребята, но нужна пара быстрых форвардов, которые все время предлагали бы себя и нагружали бы оборону соперника. Всегда играть позиционно - не очень хорошо.

- Кого могли бы отметить по первой части сезона?

- Неплохо начинал Файзуллаев. Это находка. Никто в ЦСКА не умеет бежать с мячом и не обладает дриблингом. Только в пас играют. Обыгрыша на краях я никогда видел. Даже если поставить телеграфный столб, игрок ЦСКА подбежит и не станет его обыгрывать.

- Как оцените трансфер Тамерлана Мусаева? Ему 22 года. Сможет ли он пробиться в состав?

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- Я на него не обращал внимания, но это хорошее приобретение. Если парень все время будет предлагать себя впереди, то уже будет хорошо. А принимать и распасовывать мячи может любой ветеран.

- Этот игрок идет не в состав?

- На усиление. Надо будет его посмотреть. Всегда можно играть двумя нападающими, один из которых быстрый.

- Пишут, что Чалов может перейти в «Марсель». Надо ли его туда отдавать?

- Это глупость. Зачем его продавать? Он опять зачахнет в том чемпионате. Он в РПЛ-то не очень котируется. Я бы хотел видеть его в ЦСКА. Он забивной, у него есть чувство гола и ему зачастую везет. Хотя большинство мячей он забивает с одиннадцатиметровых, с отскоков. А рабочих мячей, когда он все делал сам, боролся с защитником или голову подставлял, у Чалова в этом сезоне от силы три. А во Франции от него будут требовать результативности. И он не будет знать, что делать и куда бежать. Поэтому не надо Фёдора отпускать. Еще два-три года ему нужно работать в ЦСКА.

- Какой результат по итогам сезона сочтете успешным?

- Думаю, «армейцы» прорвутся в верхнюю часть турнирной таблица и хорошим результатом будет третье-четвертое место.

Елена Григорьевская

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ЦСКА Москва Фёдор Чалов Владимир Пономарёв ещё теги
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