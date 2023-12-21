​Бителло: «Убедился, что в России хороший уровень футбола»

Полузащитник «Динамо» Бителло оценил уровень футбола в России. По словам бразильца, он успел убедиться в том, что российский футбол имеет хороший уровень.

«У меня есть несколько друзей из «Зенита». Например, Роберт Ренан. Очень много разговаривал с Келлвеном из ЦСКА. Интересовался, в основном, как обстановка в России. Все говорили, что здесь хороший уровень футбола. Я в этом убедился, когда приехал», - цитирует Бителло Metaratings.

За «Динамо» Бителло выступает с середины сентября. С тех пор бразилец провёл за «бело-голубых» 15 официальных матчей. В них Бителло отметился пятью голами и двумя результативными передачами на партнёров.

В первой части сезона РПЛ было сыграно восемнадцать туров. «Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице.