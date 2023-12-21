Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бителло: «Убедился, что в России хороший уровень футбола»

21 Декабря 2023 • 14:51 Комментировать (1)

Полузащитник «Динамо» Бителло оценил уровень футбола в России. По словам бразильца, он успел убедиться в том, что российский футбол имеет хороший уровень.

«У меня есть несколько друзей из «Зенита». Например, Роберт Ренан. Очень много разговаривал с Келлвеном из ЦСКА. Интересовался, в основном, как обстановка в России. Все говорили, что здесь хороший уровень футбола. Я в этом убедился, когда приехал», - цитирует Бителло Metaratings.

За «Динамо» Бителло выступает с середины сентября. С тех пор бразилец провёл за «бело-голубых» 15 официальных матчей. В них Бителло отметился пятью голами и двумя результативными передачами на партнёров.

В первой части сезона РПЛ было сыграно восемнадцать туров. «Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Бителло
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
21 Декабря 2023 в 15:34
Хороший для кого?
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
15:55 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал Вендела лучшим полузащитником РПЛ
15:38 · Россия. Премьер-лига
Бителло назвал главное качество Лички
15:23 · Россия. Премьер-лига
Радмановац: «Мусаев заслужил переход в ЦСКА»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал Алонсо и Бабича лучшими центральными защитниками РПЛ
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Бителло: «Убедился, что в России хороший уровень футбола» 1
14:46 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Способен ли Сафонов стать наследником Акинфеева? Посмотрим, на каком уровне он будет играть в 37 лет»
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Бителло объяснил, почему выбрал «Динамо»
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Динамовец Бителло назвал европейские клубы, которые им интересовались
14:12 · Россия. Премьер-лига
​Российские команды в Суперлигу не пригласят – мнение Колоскова
13:58 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил шансы российских клубов попасть в Суперлигу
13:51 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Лучший вратарь России — Акинфеев»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Бителло рассказал, как ему удалось быстро адаптироваться в «Динамо»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Если Сперцян обещал Галицкому остаться, нужно придерживаться договорённостей до конца» эксклюзив
13:33 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» раскрыл все планы на зимние сборы
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Виски на приёмах УЕФА больше, чем сакэ»: Экс-генсек РФС - о решении остаться в Европе эксклюзив
Все новости
Рекомендуем