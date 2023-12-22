«Спартак» покупает Кеннеди, ЦСКА теряет Чалова, а Слуцкий уезжает в Китай: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Ещё неделя до официального открытия трансферного окна, а в России уже есть свершившиеся трансферы. Есть гиперактивность «Зенита», отсматривающего Бразилию и Турцию на предмет усиления, есть неожиданный «финт» Леонида Слуцкого. В общем, новостей хватает. Вот «Евро-футбол.ру» и резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» нашёл усиление на клубном чемпионате мира

Джон Кеннеди своим голом помог «Флуминенсе» выбраться в финал клубного чемпионата мира, где предстоит матч против «Манчестер Сити». Яркий перформанс не остался без внимания из Москвы. За 21-летнего форварда «Спартак» предложил бразильцам 10 миллионов евро, уверяет журналист Жорже Никола. Правда, переговоры начнутся только после 22 декабря, когда форвард со своей командой сыграет финал клубного ЧМ.

А пока мы можем лишь зафиксировать статистику форварда. В завершившемся сезоне (а в Бразилии он уже завершился) Кеннеди сыграл 51 матч, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

Атакующие перестановки ЦСКА

Умеют «армейцы» тихо проворачивать трансферы. Ни одного слуха не было о возможном приобретении форварда, как сразу случилось официальное подписание. ЦСКА оформил трансфер нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева, форвард подписал контракт до лета 2028 года. Формально «армейцы» возвращают собственного воспитанника, за которым пристально следили после ухода из команды. По крайней мере, уверяет в этом Роман Бабаев.

Усиление атаки ЦСКА не особо напрашивалось, есть позиции и более «горящие». Приобретение форварда поэтому добавляет почвы слухам про отъезд Фёдора Чалова. Французские и турецкие СМИ наперебой вещают об интересе к форварду от «Марселя» и «Трабзонспора». Провансальский клуб ещё и в хороших отношениях с агентством, ведущим дела Фёдора Чалова. Эти связи увеличивают вероятность трансфера. Интересно, что запасным вариантом «Марсель» рассматривает Артура Кабрала из «Бенфики», раньше выступавшего за «Базель», как и Чалов.

«Зенит» переключился на Турцию

Самым активным клубом после завершения зимней части стал «Зенит». Моментально полетели слухи о покупках из Бразилии, по вингеру «Палмейраса» Артуру вроде даже договорились. Но ни он, ни Бералдо из «Сан-Паулу» официального трансфера пока не оформили. Поэтому пошла волна новых слухов. Теперь они несутся с берегов Турции. Главной трансферной целью «Зенита» стал полузащитник «Адана Демирспор» Юсуф Сары. Так уверяет сам президент турецкого клуба.

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За 19 матчей этого сезона Сары сделал 7 ассистов, дважды отличился. В активе Юсуфа четыре игры за сборную Турции, оценивается в 5 миллионов евро. Неплохой послужной список для полузащитника, но есть и загвоздка – интерес к нему широкий. На Сары ещё претендуют «Ренн», «Марсель» и «Лион».

Зарубежные чемпионаты

Леонид Слуцкий снова легионер?

Казалось, Леонид Слуцкий предпочёл футбольной карьере юмористическую, но, кажется, пример Дзюбы сподвиг его на новые свершения. Артём успевает и в шоу сниматься, и в футбол играть. Леонид Викторович решил, что и ему совмещение по плечу. А может просто решил сосредоточиться на футболе. Последним клубом тренера значится казанский «Рубин».

Местные инсайдеры сообщают, что Слуцкий возглавит китайский клуб «Шанхай Шеньхуа», в Поднебесную он отправится с верными помощниками – Олегом Яровинским и Василием Березуцким. В Китае уже прошёл футбольный бум и сейчас шанхайскую команду нельзя назвать сильной даже по местным меркам, но плюсы уже есть. Через месяц «Шанхай Шеньхуа» сыграет против «Аль-Насра», выступают за который Криштиану Роналду, Садио Мане и другие звёзды футбола.