​Бителло объяснил, почему выбрал «Динамо»

В летнее трансферное окно у полузащитника Бителло был целый ряд вариантов, но он выбрал «Динамо». 23-летний бразилец объяснил, почему решил перебраться именно в московскую команду.

«Подкупили интерес главного тренера ко мне, хороший футбол в исполнении «Динамо», достойный контракт. Всё сложилось. Я счастлив находиться здесь», - цитирует Бителло Metaratings.

С момента перехода в «Динамо» Бителло поучаствовал в 15 матчах команды. В них полузащитник отметился пятью голами и двумя голевыми передачами на партнёров.

После восемнадцати туров «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Бело-голубые» на четыре очка отстают от «Зенита» и на шесть очков – от «Краснодара».