​Динамовец Бителло назвал европейские клубы, которые им интересовались

В летнее трансферное окно полузащитник Бителло пополнил состав «Динамо». Бразилец ответил на вопрос, какие ещё клубы интересовались его услугами.

«Интерес проявляли такие команды, как «Порту», «Фейеноорд», «Арсенал», но предложения не были официально подтверждены», - цитирует Бителло Metaratings.

За «Динамо» 23-летний Бителло провёл 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что на зимние каникулы «Динамо» ушло на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть очков.