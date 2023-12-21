​Российские команды в Суперлигу не пригласят – мнение Колоскова

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, высказался о решении Европейского суда. В нём говорится, что Суперлига Европы имеет право на существование, несмотря на позицию УЕФА.

Колосков назвал решение Европейского суда неожиданным. По его словам, во время предварительных слушаний казалось, что суд находится на стороне УЕФА. При этом Колосков указал не негативные последствия возможного запуска Суперлиги, в том числе для российского футбола.

«Я думаю, из-за этого решения и создания Суперлиги УЕФА может обеднеть, остановится программа развития. Это плохо будет и для российского футбола тоже, потому что нас в Суперлигу однозначно не пригласят, и мы тоже не получим из-за этого часть денег», - цитирует Колоскова ТАСС.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что будущая Суперлига может состоять из нескольких дивизионов.