Геркус оценил шансы российских клубов попасть в Суперлигу

Известный российский функционер Илья Геркус, поработавший на руководящей должности в московском «Локомотиве», высказался о возможном участии российских клубов в Суперлиге Европы.

«Наши клубы всё же немного не тот уровень на сегодняшний день, если сравнивать с «Реалом» и «Баварией». Поэтому даже гипотетически их участие в Суперлиге маловероятно», - приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что Европейский суд принял решение легализовать проект Суперлиги.

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