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Гуренко – о возможном уходе Заболотного: «У тренера должны быть различные вариации» эксклюзив

21 Декабря 2023 • 14:50 Комментировать

Бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что ЦСКА нужно сохранить форварда Антона Заболотного.

«Я бы сказал, что они вообще разные футболисты с разными качествами и характеристиками. Мусаев - точно не замена Заболотному.

Нужно ли ЦСКА сохранять Заболотного? Я считаю, что у тренера должны быть различные вариации, и есть матчи, в которых этот футболист просто незаменим. Всё-таки габаритный форвард, который может зацепиться за мяч, сбросить партнёрам», — сказал Гуренко.

Ранее мы сообщили о том, что в связи с трансфером форварда Тамерлана Мусаева высока вероятность того, что Заболотный покинет «армейский» клуб в зимнее или летнее трансферное окно.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Гуренко Антон Заболотный РПЛ ещё теги
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