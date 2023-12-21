Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался насчёт возможного перехода полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в европейский клуб.

- Насколько «Краснодар» ослабнет при уходе Сперцяна и других лидеров?

- Если их не удастся сохранить, команде нужно будет усиливаться другими футболистами такого же, если не более высокого уровня. А если не уйдёт Сперцян, то можно приобрести на одного игрока меньше.

- Сам Сперцян хочет уйти или нет, как считаете?

- Я не знаю лично, какие отношения у Сперцяна непосредственно с Галицким, который позволил ему раскрыться. Если Сперцян обещал Галицкому остаться, то нужно придерживаться договорённостей до конца. Я слышал, что игроки «Краснодара», не только Сперцян, заверили, что не покинут команду этой зимой. Не знаю, может, это утка из интернета. Если никто никому ничего не должен, то Сперцяну надо воспользоваться ситуацией и уйти в европейский чемпионат какой-нибудь. Но опять-таки, если он договорился с Галицким, что останется, нужно выполнять своё обещание.