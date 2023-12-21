«Спартак» раскрыл все планы на зимние сборы

Пресс-служба столичного «Спартака» поведала о планах команды на зимние тренировочные сборы. «Красно-белые» выйдут из отпуска 19 января 2024 года. Игроки пройдут медицинское обследование и все необходимые тесты.

Спустя несколько дней делегация «народной команды» вылетит на сбор в Дубай (ОАЭ). Первый спарринг подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Аль-Джазиры» 3 февраля. Затем спартаковцы примут участие в Зимнем кубке РПЛ.

После 18 туров чемпионата России московская команда набрала 30 баллов. Столичный коллектив располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.