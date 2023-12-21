Билялетдинов: «Рахимов — опытный тренер, поэтому у «Рубина» получилось добиться хорошего результата»

Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов высказался о признании главного тренера казанской команды Рашида Рахимова лучшим тренером РПЛ по итогам ноября-декабря. Напомним, в этот период «Рубин» провёл пять матчей, в которых одержал четыре победы.

«Надо понимать, что команда вышла из Мелбет-Первой лиги. Нужно было подстроиться под РПЛ. Рахимов — опытный тренер, поэтому у команды получилось добиться хорошего результата в первой части сезона», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. От лидирующего «Краснодара» казанцы сейчас отстают на 10 баллов.