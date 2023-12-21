Российские клубы могут попасть в Суперлигу Европы

Клубы из России могут рассчитывать на попадание в Суперлигу Европы. Это возможно, поскольку данный проект не находится под управлением УЕФА и ФИФА.

Ранее было объявлено, что Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету запуска Суперлиги два года назад. В связи с новыми обстоятельствами турнир может быть создан по европейским законам.

Изначально планировалось, что в Суперлиге примут участие 20 европейских клубов. Среди потенциальных участников турнира назывались мадридский «Реал», каталонская «Барселона», туринский «Ювентус» и другие топ-клубы «Большой пятёрки».