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Игрок РПЛ: «Для меня Месси - футбольный бог»

21 Декабря 2023 • 12:34 Комментировать (1)

Аргентинский хавбек Бенхамин Гарре, выступающий за самарские «Крылья Советов», высказал мнение о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Для меня он просто футбольный бог. Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста - провести тренировку с лучшим», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2023 году Месси стал обладателем «Золотого мяча». Это восьмая подобная награда в коллекции 36-летнего нападающего.

Лионель выступает в МЛС с лета. Его трудовое соглашение с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Лионель Месси Бенхамин Гарре ещё теги
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Комментарии (1)
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Папаня
21 Декабря 2023 в 12:49
Для кого и Кокорин Будда
Бл_ буду
А кому и Салах Аллах
У каждого свой Машиах
На Евро-Футболе:
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