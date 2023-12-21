Игрок РПЛ: «Для меня Месси - футбольный бог»

Аргентинский хавбек Бенхамин Гарре, выступающий за самарские «Крылья Советов», высказал мнение о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Для меня он просто футбольный бог. Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста - провести тренировку с лучшим», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2023 году Месси стал обладателем «Золотого мяча». Это восьмая подобная награда в коллекции 36-летнего нападающего.

Лионель выступает в МЛС с лета. Его трудовое соглашение с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025 года.