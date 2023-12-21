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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов - о Кононове: «Всё несправедливо получилось»

21 Декабря 2023 • 11:56 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне игрок азербайджанского «Нефтчи» Резиуан Мирзов высказался относительно тренерской карьеры Олега Кононова.

«Мне очень обидно, что у Кононова такой тяжёлый период в карьере. Как-то всё несправедливо получилось. Но я уверен, что время расставит всё по местам, и он возглавит хорошую команду», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Кононов занимал пост главного тренера «Спартака» с 2018 по 2019 год. В чемпионате России он также известен по работе в столичном «Краснодаре», грозненском «Ахмате», тульском «Арсенале» и «Леон Сатурне».

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Кононов Резиуан Мирзов
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