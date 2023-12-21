Булыкин: «Нет смысла переходить в Азиатскую конфедерацию, забанить могут везде»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин согласился с решением РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Напомним, Россия с февраля 2022 года дисквалифицирована от участия в международных соревнований. Сборная не участвовала в отборе к чемпионату Европы, который состоится ближайшим летом.

«Согласен с РФС: смысла переходить особого нету. Забанить могут везде – что там, что там, но в европейскую лигу нам уже тогда будет не вернуться», – приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

В своём последнем матче в 2023 году сборная России разгромила Кубу на своём поле со счётом 8:0.