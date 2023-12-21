Канчельскис: «Играя только в РПЛ, Пиняев закопает свой талант»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

По мнению эксперта, без участия в международных турнирах 19-летнему футболисту будет сложно прогрессировать.

«Надо играть с лучшими, чтобы раскрывать свой талант. Если бы играл в Лиге Европы, Лиге чемпионов, квалификации Евро, он мог бы стать новым Аршавиным. А играя только в РПЛ, Пиняев обречён тормозить своё развитие, закапывать талант», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до конца декабря 2026 года.