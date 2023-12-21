Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА.
«Для меня это оскорбление и унижение великой страны. Нас просто унижают. Я знаю этих европейцев, которые отстраняют нас от матчей. Они героями себя считают. А у нас какая-то политика пошла странная. Часто молчим и равнодушно относимся к происходящему. Раньше мы не позволяли относиться к себе плохо. Бывало, нас ненавидели, но всегда уважали. Уважают всегда сильных. Не надо из нас делать мальчиков для битья. Меня унижает такое отношение к моей стране. Это просто непристойно для великой спортивной державы», - сказал Костылев.
Напомним, что УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров.
Скорее всего, доживет и до момента, когда и бутылка с черенком станут считаться символами стойкости.
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