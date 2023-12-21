Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА.

«Для меня это оскорбление и унижение великой страны. Нас просто унижают. Я знаю этих европейцев, которые отстраняют нас от матчей. Они героями себя считают. А у нас какая-то политика пошла странная. Часто молчим и равнодушно относимся к происходящему. Раньше мы не позволяли относиться к себе плохо. Бывало, нас ненавидели, но всегда уважали. Уважают всегда сильных. Не надо из нас делать мальчиков для битья. Меня унижает такое отношение к моей стране. Это просто непристойно для великой спортивной державы», - сказал Костылев.

Напомним, что УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров.

УЕФА или Азия: исполком РФС принял решение