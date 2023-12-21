Назван лучший тренер РПЛ в ноябре-декабре

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов признан лучшим наставником Российской премьер-лиги по итогам ноября и декабря. Он выиграл в голосовании легенд РПЛ и экспертов «Матч Премьер». В опросе болельщиков первым стал рулевой столичного «Локомотива» Михаил Галактионов.

Кроме Галактионова, Рахимов опередил в голосовании Владимира Ивича, Сергея Семака и Марцела Личку.

После 18 сыгранных туров Российской премьер-лиги «Рубин» набрал 28 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Коллектив Рахимова отстает от идущего первым «Краснодара» на десять очков.