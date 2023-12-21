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Гарре сравнил Осинькина с Гвардиолой

21 Декабря 2023 • 11:12 Комментировать

Аргентинский легионер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре провел параллель между главным тренером самарской команды Игорем Осинькиным и наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Я бы сказал, что они оба близки к футболистам в плане тактики. Они всегда пытаются объяснять так, чтобы игроки на сто процентов все понимали», - передает слова Бенхамина «Спорт-Экспресс».

После 18 проведенных туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 29 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В последнем поединке перед зимним перерывом подопечные Осинькина потерпели крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3.

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Крылья Советов Хосеп Гвардиола Игорь Осинькин Бенхамин Гарре ещё теги
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