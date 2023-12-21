Гарре готов получить паспорт РФ

Аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре, выступающий за самарские «Крылья Советов», высказался насчет возможного получения Российского гражданства.

«Для меня нет никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт. Разговаривал на этот счет с некоторыми людьми из клуба. Если у них будет возможность сделать это, я буду только за», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что 23-летний южноамериканец выступает за самарскую команду с января нынешнего года. В текущем сезоне Бенхамин принял участие в 20 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.