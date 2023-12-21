В «Ахмате» высказались о будущем Конате

Ахмед Айдамиров, занимающий пост гендиректора грозненского «Ахмата», поделился мыслями относительно будущего форварда команды Мохамеда Конате.

«У Конате контракт с «Ахматом» до лета 2024 года. Если он захочет, то летом может покинуть клуб. Возможен ли его уход зимой? Если будут предложения, то мы их рассмотрим», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Мохамед поучаствовал в 22 поединках, отметившись семью забитыми мячами. После 18 проведенных туров чемпионата России грозненский коллектив набрал 17 баллов и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.