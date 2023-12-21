Дюков: «Fan ID работает, проблем нет»

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о технологии Fan ID в России.

«Технология работает. Почти 1,6 миллиона болельщиков получили персональную карту зрителя. По-моему, 800 тысяч - получено удалённо. Если в начале были проблемы, то сейчас их», - передает слова Александра «Чемпионат».

Паспорт болельщика - документ для посещения футбольных матчей, который удостоверяет личность человека.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги команды провели 18 туров. Лидером с 38 набранными баллами является «Краснодар», на второй позиции располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо».