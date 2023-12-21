Мирзов рассказал о конфликте с Юраном в «Химках»

Игрок «Нефтчи» Резиуан Мирзов, ранее выступавший за «Химки», рассказал о конфликте с бывшим главным тренером подмосковной команды Сергеем Юраном, который сейчас работает в «Пари НН».

Напомним, в апреле 2022 года Юран принял решение не включать Мирзова в состав команды на матч против ЦСКА. Футболист поделился подробностями сложившейся тогда ситуации.

«За несколько дней до матча мы играли на маленькие ворота на тренировке. Моя команда проигрывала, нам забили очередной гол, а я не успел прервать мяч в подкате. В итоге разозлился, пнул ворота — они упали. Юран из-за этого разозлился и выгнал меня с тренировки», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

Мирзов выступал за «Химки» в период с 2020 по 2023 год. В составе «красно-чёрных» вингер провёл 67 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач.