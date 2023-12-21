Вагнер Лав прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА

Экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал информацию о возможном возвращении в российский коллектив.

«На следующий год есть оптимистичные прогнозы. Вскоре об этом объявим, пока же я остаюсь в Бразилии. Минувший сезон был успешным для меня, я смог забить 23 гола. Надеюсь, что в новом году смогу повторить этот результат или забью даже больше», - передает слова бразильского нападающего Globo.

В сезоне-2023/2024 Вагнер сыграл 60 поединков за «Спорт Ресифи» во всех турнирах, записав на свой счет 23 забитых мяча и семь результативных передач.