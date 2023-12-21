Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каманцев: «С удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших судей»

21 Декабря 2023 • 09:05 Комментировать

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался насчет возможных назначений российских арбитров на матчи чемпионата Саудовской Аравии.

«Надеюсь, что наши арбитры покажут необходимый класс и будут получать приглашения. Мы с удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших арбитров. Они с удовольствием съездят», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре Российский футбольный союз объявил о сотрудничестве с федерацией футбола Саудовской Аравии в области судей.

Ранее российский арбитр Сергей Карасёв отработал на двух поединках чемпионата Саудовской Аравии в конце ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Павел Каманцев
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
10:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши: «К Виллиану проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии, Германии и Франции»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Мы привыкли, что Барриос «таскал рояль», а сейчас он передумал это делать»
09:31 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» усилится игроком сборной Колумбии
09:15 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Краснодару» будет очень сложно удержаться на первом месте»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Каманцев: «С удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших судей»
00:32 · Россия. Премьер-лига
Головин не удалялся в Лиге 1 более двух лет
00:19 · Россия. Премьер-лига
Головин получил прямую красную карточку за удар игрока соперника
00:14 · Россия. Премьер-лига
Источник: Захарян пропустит матч с «Кадисом» из-за травмы
00:08 · Россия. Премьер-лига
Захарян – вне заявки на матч против «Кадиса»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Николсон оформил второй гол за «Клермон» в сезоне
20 Декабря
23:37 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» жёстко ответил на новости о Майга
22:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Не удивлён, что Слуцкий может уехать в Китай»
21:51 · Россия. Премьер-лига
​Созин: «Я бы тоже хотел верить, что в скором времени нас вернут»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Лукович предпочтёт переход в европейский клуб трансферу в Россию слухи
21:36 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Баринов – настоящий русский мужик, которому всё до фени»
Все новости
Рекомендуем