Каманцев: «С удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших судей»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался насчет возможных назначений российских арбитров на матчи чемпионата Саудовской Аравии.

«Надеюсь, что наши арбитры покажут необходимый класс и будут получать приглашения. Мы с удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших арбитров. Они с удовольствием съездят», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре Российский футбольный союз объявил о сотрудничестве с федерацией футбола Саудовской Аравии в области судей.

Ранее российский арбитр Сергей Карасёв отработал на двух поединках чемпионата Саудовской Аравии в конце ноября.