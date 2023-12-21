Головин не удалялся в Лиге 1 более двух лет

Вечером среды «Монако» гостит у «Тулузы». Вскоре после начала первого тайма российский полузащитник монегасков Александр Головин пнул ногой игрока соперника и был удалён с поля – рефери показал Александру прямую красную карточку за столь неспортивный поступок.

Как сообщает Opta Sports, это первое удаление Головина в чемпионате Франции за довольно большой срок – с августа 2021 года. А всего Головин удалялся в рамках Лиги 1 с момента перехода в «Монако» более пяти лет назад четыре раза.

Монегаски после удаления Головина продолжают вести в матче с соперником с конца турнирной таблицы. На табло – 2:1 в пользу гостей. Текстовую трансляцию проводит наш портал.