Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Головин не удалялся в Лиге 1 более двух лет

21 Декабря 2023 • 00:32 Комментировать
Тулуза
1:2
Монако
окончен

Вечером среды «Монако» гостит у «Тулузы». Вскоре после начала первого тайма российский полузащитник монегасков Александр Головин пнул ногой игрока соперника и был удалён с поля – рефери показал Александру прямую красную карточку за столь неспортивный поступок.

Как сообщает Opta Sports, это первое удаление Головина в чемпионате Франции за довольно большой срок – с августа 2021 года. А всего Головин удалялся в рамках Лиги 1 с момента перехода в «Монако» более пяти лет назад четыре раза.

Монегаски после удаления Головина продолжают вести в матче с соперником с конца турнирной таблицы. На табло – 2:1 в пользу гостей. Текстовую трансляцию проводит наш портал.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

Новости по матчу

Сегодня, 21 Декабря
00:32
Головин не удалялся в Лиге 1 более двух лет
20 Декабря
22:30
«Тулуза» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
22:15
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Тулузы»
02:28
Тулуза - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн
19 Декабря
13:33
Бесплатная ставка и прогноз на матч Тулуза – Монако чемпионата Франции – 20 декабря 2023
18 Декабря
12:56
Агент Головина рассказал о планах футболиста на отпуск
17 Декабря
12:42
Маляров надеется, что Головин покинет «Монако»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
00:32 · Россия. Премьер-лига
Головин не удалялся в Лиге 1 более двух лет
00:19 · Россия. Премьер-лига
Головин получил прямую красную карточку за удар игрока соперника
00:14 · Россия. Премьер-лига
Источник: Захарян пропустит матч с «Кадисом» из-за травмы
00:08 · Россия. Премьер-лига
Захарян – вне заявки на матч против «Кадиса»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Николсон оформил второй гол за «Клермон» в сезоне
20 Декабря
23:37 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» жёстко ответил на новости о Майга
22:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Не удивлён, что Слуцкий может уехать в Китай»
21:51 · Россия. Премьер-лига
​Созин: «Я бы тоже хотел верить, что в скором времени нас вернут»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Лукович предпочтёт переход в европейский клуб трансферу в Россию слухи
21:36 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Баринов – настоящий русский мужик, которому всё до фени»
21:27 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец рад, что игроки «Каснодара» стали попадать в сборную России
21:25 · Россия. Премьер-лига
Жена Тикнизяна опубликовала фото с отдыха в Дубае фото
21:24 · Россия. Премьер-лига
Пуцко предлагали тульскому «Арсеналу», но Сторожук отказался от игрока
21:10 · Россия. Премьер-лига
Панков: «Пари НН» предлагает Майга почти всем топ-клубам»
21:02 · Россия. Премьер-лига
«Ленивый гений»: Тикнизян охарактеризовал Глушенкова
Все новости
Рекомендуем