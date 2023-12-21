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Головин получил прямую красную карточку за удар игрока соперника

21 Декабря 2023 • 00:19 Комментировать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заканчивает 2023 календарный год удалением. Он получил прямую красную карточку в выездной игре монегасков против «Тулузы», которая проходит вечером среды.

Эпизод случился на 53-й минуте игры. Головин лёжа ударил шипами бутс игрока команды соперника и получил карточку красного цвета за неспортивное поведение.

Отметим, что монегаски ведут по ходу второго тайма матча. Счёт на пятой минуте игры открыл нападающий «Тулузы» Франк Магри, однако гости усилиями Виссама Бен-Йеддера сначала сравняли положение, а после – вышли вперёд. Текстовая трансляция – на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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