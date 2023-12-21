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Источник: Захарян пропустит матч с «Кадисом» из-за травмы

21 Декабря 2023 • 00:14 Комментировать
Кадис
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Реал Сосьедад
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Через 19 ч. 45 мин.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян пропустит матч 18 тура испанской Примеры из-за травмы. Такой информацией делится Mundo Deportivo. Ранее футболист не попал в заявку своего клуба.

«У россиянина перегрузка подколенных мышц правой ноги. У него уже был некоторый дискомфорт, который усилился во время тренировки в среду», - пишет источник.

Матч «Кадиса» и «Реал Сосьедада» пройдёт в этот четверг, 21 декабря. Всего у Захаряна в послужном списке в этом сезоне 17 выходов на поле за баскский клуб во всех турнирах, в которых он отличился одной голевой передачей – в рамках Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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