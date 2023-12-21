Захарян – вне заявки на матч против «Кадиса»

Полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян оказался вне заявки своего клуба на грядущий матч Ла Лиги против «Кадиса».

Заявка клуба из Сан-Себастьяна появилась в его официальных сетях вечером среды, однако Арсена в списке нет. О причинах отсутствия в нём молодого россиянина пока не сообщается.

Захарян недавно в матче Ла Лиги против «Вильярреала» оформил первое (и пока единственное) голевое действие за свой новый клуб, куда он перешёл минувшим летом из московского «Динамо».

«Реал Сосьедад» и «Кадис» встретятся в рамках 18 тура испанской Примеры в четверг, 21 декабря.