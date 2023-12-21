Николсон оформил второй гол за «Клермон» в сезоне

Принадлежащий московскому «Спартаку» ямайский форвард «Клермона» Шамар Николсон оформил свой второй гол в сезоне. Это случилось в домашнем матче аутсайдера Лиги 1 против «Реймса», что проходит в эти минуты в рамках 17 тура чемпионата Франции. Николсон поразил ворота гостей всего лишь на третьей минуте матча.

Отметим, что ближе к перерыву отличился ещё один игрок со спартаковским прошлым – Максимилиано Кофрие. Он был удалён с поля.

На данный момент в матче «Клермон» - «Ренн» перерыв и хозяева ведут, 1:0. В турнирной таблице в режиме реального времени «Клермон» в случае победы поднимается на 17-е место. Однако до победы ещё далеко – целый тайм.