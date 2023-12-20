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Гендиректор «Пари НН» жёстко ответил на новости о Майга

20 Декабря 2023 • 23:37 Комментировать

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию, которая появилась сегодня вечером относительно его клуба и полузащитника Мамаду Майга.

«Это перебор. Чтоб Клуб «предлагал почти всем топ клубам» нашего Мамаду. Это тот самый момент, когда надо фильтровать ваш контент. Вы уже не знаете, как завернуть, чтоб в очерченной раз нас торпедировать. У вас не получится. Мы уважаем себя и наших игроков. И не бегаем по клубам, предлагая их. Хватит извращать и придумывать», - пишет функционер в своём телеграм-канале.

Мелик-Гусейнов добавил, что футболисты - не товар, чтобы их продавать. А вопросы, что связаны с переходами игроков, решаются только при согласии с перспективой всех сторон.

Ранее сообщалось, что нижегородцы предлагают игрока центра поля «всем топ-клубам». «Локомотив» от этого предложения отказался, а сумма отступных за малийского хавбека составляет 250 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Мамаду Майга Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги
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