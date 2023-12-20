Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда «Спартак» может сделать предложение по трансферу Кеннеди эксклюзив

20 Декабря 2023 • 22:19 Комментировать

Нападающий «Флуминенсе» Джон Кеннеди действительно интересен «Спартаку». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 21-летний бразилец находится в списках московского клуба. При этом предложение по Кеннеди «красно-белые» не будут делать до тех пор, пока в клубе не появится новый спортивный директор.

Основная позиция Кеннеди – центральный нападающий. Кроме того, бразилец способен действовать на обоих флангах атаки.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джона Кеннеди в 7 миллионов евро.

«Спартак» после первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Флуминенсе трансферы футбола - зима 2024 Джон Кеннеди ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
23:37 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» жёстко ответил на новости о Майга
22:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Не удивлён, что Слуцкий может уехать в Китай»
21:51 · Россия. Премьер-лига
​Созин: «Я бы тоже хотел верить, что в скором времени нас вернут»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Лукович предпочтёт переход в европейский клуб трансферу в Россию слухи
21:36 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Баринов – настоящий русский мужик, которому всё до фени»
21:27 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец рад, что игроки «Каснодара» стали попадать в сборную России
21:25 · Россия. Премьер-лига
Жена Тикнизяна опубликовала фото с отдыха в Дубае фото
21:24 · Россия. Премьер-лига
Пуцко предлагали тульскому «Арсеналу», но Сторожук отказался от игрока
21:10 · Россия. Премьер-лига
Панков: «Пари НН» предлагает Майга почти всем топ-клубам»
21:02 · Россия. Премьер-лига
«Ленивый гений»: Тикнизян охарактеризовал Глушенкова
20:59 · Россия. Премьер-лига
В «Коринтиансе» рассказали, почему сорвался переход Ренана
20:56 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин назвал инфраструктуру «Краснодара» лучшей во Вселенной
20:56 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль: «Спартак» ждёт отличный год»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал о предматчевом ритуале Акинфеева
20:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» показал новогодний ролик с легендами клуба и Абаскалем видео
Все новости
Рекомендуем