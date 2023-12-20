Нападающий «Флуминенсе» Джон Кеннеди действительно интересен «Спартаку». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 21-летний бразилец находится в списках московского клуба. При этом предложение по Кеннеди «красно-белые» не будут делать до тех пор, пока в клубе не появится новый спортивный директор.

Основная позиция Кеннеди – центральный нападающий. Кроме того, бразилец способен действовать на обоих флангах атаки.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джона Кеннеди в 7 миллионов евро.

«Спартак» после первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.