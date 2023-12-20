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Агент Барбоза: «Не удивлён, что Слуцкий может уехать в Китай»

20 Декабря 2023 • 22:13 Комментировать

Известный футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал последние слухи, что сватают Леонида Слуцкого в Китай, а именно в «Шанхай Шэньхуа» - довольно известный клуб из Поднебесной. Туда, по информации источников, Слуцкий уедет вместе с Олегом Яровинским и Василием Березуцким.

«Не удивлен, он работал во многих хороших командах. Если это правда, очень интересный вариант для Слуцкого. «Шанхай Шэньхуа» по уровню как хороший клуб Европы, там собраны очень классные футболисты», - говорит Барбоза телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Слуцкий ранее работал в таких заграничных клубах как «Халл Сити» (Англия) и «Витесс» (Нидерланды). А в России возглавлял «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Паулу Барбоза Шанхай Шэньхуа ещё теги
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