​Созин: «Я бы тоже хотел верить, что в скором времени нас вернут»

Известный футбольный агент Андрей Созин считает, что решение Российского футбольного Союза не переходить в Азию свидетельствует о скором возвращении российского футбола в европейские турниры. Он считает решение обоснованным, продуманным, благодаря знанию реальной ситуации, а не интуитивным или опрометчивым:

- Я думаю, это не случайное заявление. Я бы тоже хотел верить и делаю это, что в скором времени нас вернут. Решение РФС не уходить в Азию не основано на эмоциях, это основано на знаниях ситуации, - цитирует слова Созина Vprognoze.ru.

Напомним, что российский футбол угодил под санкции в силу политических причин.