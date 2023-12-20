Нападающий сербского ИМТ Милош Лукович, в услугах которого заинтересован московский «Спартак», предпочтёт переход в европейский клуб трансферу в Россию.

Как сообщает «Матч ТВ», присутствует вариант, при котором 18-летний форвард останется в своей команде на вторую часть сезона.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что к капитану ИМТ проявляют интерес немецкий «Айнтрахт» и норвежский «Будё-Глимт».

Контракт Луковича сербской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Лукович принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.