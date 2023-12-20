Тикнизян: «Баринов – настоящий русский мужик, которому всё до фени»

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём партнёре по команде, лидере и капитане клуба Дмитрии Баринове.

«Диму очень уважаю. С максимальной любовью отношусь. Настоящий русский мужик, которому все до фени, просто делает свою работу на сто процентов. Он очень классный человек — очень добрый, очень отзывчивый», - говорит Наир порталу Sport24.

Ранее Тикнизян рассказал забавную историю про Артёма Дзюбу и Сергея Пиняева про то, как опытный форвард шутит над молодым полузащитником. А также охарактеризовал Максима Глушенкова, ещё одного игрока атаки «Локомотива».