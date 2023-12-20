​Бышовец рад, что игроки «Каснодара» стали попадать в сборную России

Бывший наставник российской сборной по футболу Анатолий Бышовец поддерживает решение нынешнего тренера российской сборной Валерия Карпина почаще привлекать в сборную страны игроков «Краснодара». «Быки» лидируют в турнирной таблице российского чемпионата, опережая гегемона последних лет - питерский «Зенит».

- В этом году достаточно игроков «Краснодара» стали вызываться в сборную России. Среди них Волков, Кривцов, Черников и другие. Эта группа футболистов оставила о себе приятное впечатление, - цитирует слова Бышовца Betonmobile.ru.

Российский чемпионат возобновится в первый день марта.