Пуцко предлагали тульскому «Арсеналу», но Сторожук отказался от игрока

Менеджмент тульского «Арсенала» рассматривал вариант с приглашением в команду защитника «Балтики» Александра Пуцко. Правда, идею не слишком одобрил рулевой «оружейников» Александр Сторожук и заблокировал возможный переход футболиста. Об этом в телеграм-канале пишет Сергей Ильёв.

30-летний Пуцко играет за «Балтику» нерегулярно. Так, в нынешнем сезоне он провел в Премьер-лиге всего лишь шесть матчей.

«В «Балтике» готовы с ним расстаться, как и с Яном Казаевым, на определенных условиях», - отмечает Ильёв.

Тульский «Арсенал» после первой части сезона в Мелбет-Первой лиге идёт на пятом месте с 35 баллами, отставание от первой строчки – всего лишь два очка.