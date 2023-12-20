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Панков: «Пари НН» предлагает Майга почти всем топ-клубам»

20 Декабря 2023 • 21:10 Комментировать

Нижегородский «Пари НН» хочет продать полузащитника Мамаду Майга за 250 млн руб. А утром среды игрока центра поля связывали с возможным переходом в столичный «Локомотив».

«Майга на деле предложили клубу, однако «Локомотив» отказался от его приобретения. Полузащитника предлагают почти всем топ клубам, в его контракте прописаны отступные в 250 млн руб», - пишет журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

28-летний малиец Майга выступает в нижегородском клубе с лета 2022 года. Его контракт с «горожанами» рассчитан до окончания сезона-2026/27. В этом сезоне он вышел на поле в 19 матчах за «Пари НН» во всех турнирах.

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