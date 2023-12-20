«Ленивый гений»: Тикнизян охарактеризовал Глушенкова

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём партнёре по команде, игроке атаки «железнодорожников» Максиме Глушенкове.

«Ленивый гений. Макс в нашей лиге один из самых талантливых, но он достаточно ленив и черновую работу совсем не любит. Любит играть на рояле, а такие, как я, любят этот рояль носить для него», - говорит Тикнизян Sport24.

В этом сезоне у Глушенкова в активе 25 матчей за «Локо» во всех турнирах. В них он оформил шесть забитых голов и девять голевых передач. Частью «Локомотива» футболист стал прошлой зимой, когда перешёл в команду из «Крыльев Советов».

Ранее Николай Ларин назвал Максима самым перспективным игроком России на данный момент.