В «Коринтиансе» рассказали, почему сорвался переход Ренана

Будущий президент бразильского «Коринтианса» Аугусто Мело рассказал, почему сорвался переход бразильского защитника питерского «Зенита» Роберта Ренана.

Спортивный функционер отметил, что разговор о возможном трансфере закончен, ведь клубом руководят компетентные люди.

«Мы не собираемся становиться посредниками. Мы действуем на 100% в интересах клуба. «Коринтианс» больше, чем любой футболист», — цитирует Мело Selecao Sportv.

Напомним, что «Коринтианс» должен был стать посредником в трансфере Ренана в лондонский «Вест Хэм».

В текущем сезоне 20-летний игрок принял участие лишь в восьми встречах.