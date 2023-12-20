Виталий Калешин назвал инфраструктуру «Краснодара» лучшей во Вселенной

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о команде, за которую ранее выступал и отметил её инфраструктуру.

«Инфраструктура «Краснодара»? Она лучшая во Вселенной, в Европе, во всем мире. Поверьте мне, я играл на лучших стадионах! Таких условий нет нигде», - вспоминает Калешин для Sport24.

Виталий провёл в «Краснодаре» после перехода из казанского «Рубина» последние годы своей карьеры – с 2013 по 2017.

Вместе с «быками» он стал финалистом Кубка России в 2014 году и бронзовым призёром чемпионата России в 2015 году.

Ранее Калешин высказался об игре «Краснодара» в рамках текущего сезона.