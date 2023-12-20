​Абаскаль: «Спартак» ждёт отличный год»

«Спартак» порадовал своих болельщиков новогодним роликом с легендами клуба. В конце ролика за стол садится главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль. Испанец произносит красивую речь.

«Друзья!» - начинает Абаскаль на русском языке, после чего переходит на испанский. «Каждая победа «Спартака» - особенная! Болельщики вас любят и уважают за то, что вы сделали для клуба. 2024 год будет ещё лучше, нас ждёт отличный год. Главное, чтобы у «Спартака» всё было хорошо!» - сказал Абаскаль.

Отметим, что после восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице.