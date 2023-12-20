Тикнизян рассказал о предматчевом ритуале Акинфеева

Бывший защитник ЦСКА, ныне игрок столичного «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об особом предматчевом ритуале легенды «армейцев», голкипера Игоря Акинфеева.

«Игорь Владимирович перед игрой садится в раздевалке, подносит руки к лицу и, не то, чтобы молится. Он аккумулирует внутреннюю энергию и настраивается так на игру», - говорит Тикнизян Sport24.

Тикнизян является воспитанником ЦСКА, в «Локомотив» Наир перебрался в 2021 году.

Ранее Наир так и не вспомнил какую-нибудь весёлую историю про Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» - и вот почему. Зато у него есть интересная история про Артёма Дзюбу.