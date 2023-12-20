Пресс-служба «Спартака» опубликовала душевный новогодний ролик. В нём снялись бывшие и нынешние футболисты команды – Ринат Дасаев, Александр Филимонов, Роман Павлюченко, Георгий Джикия, Александр Соболев и другие. По сюжету игроки пытаются выяснить, какой год для «Спартака» был самым успешным. Каждый приводит аргументы в пользу того времени, когда он выигрывал трофеи с командой. В конце ролика появляется нынешний рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

«Спартак» новогодний: легенды за одним столом. С наступающими праздниками, красно-белые!» - говорится в подписи к ролику.

Отметим, что на зимние каникулы «Спартак» ушёл на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.