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Тикнизян ответил, почему ему сложно рассказать какую-то историю про Сперцяна

20 Декабря 2023 • 20:39 Комментировать

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об Эдуарде Сперцяне, который является его партнёром по национальной сборной Армении и игроком конкурента – «Краснодара». Тикнизян признался, что ему сложно вспомнить какую-то забавную историю про Эдуарда.

«Эдуард лидер сборной, лидер своего клуба. Но какую-то историю про него рассказать сложно, он почти всегда сидит в своем номере и не выходит из него. Смотрит постоянно что-то на планшете», - цитирует Наира Sport24.

Ранее Тикнизян рассказал интересный факт о своём нынешнем партнёре по «Локомотиву», форварде Артёме Дзюбе.

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Евро-Футбол.Ру,
Наир Тикнизян Эдуард Сперцян
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