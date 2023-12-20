В «Пари НН» назвали места всех трёх зимних сборов

В нижегородском «Пари НН» назвали места сразу всех трёх зимних сборов, которые ожидают клуб. Каждый из них пройдёт в одной стране – в ОАЭ.

Первый сбор датируется серединой января и пройдёт с 10 по 23 число месяца. Пройдёт он в Аджмане. А вот местом второго и третьего сборов станет столица ОАЭ город Абу-Даби. Второй сбор пройдёт с 28 января по 8 февраля, а третий – с 12 по 23 февраля.

А ещё «горожане» объявили первых соперников по товарищеским матчам на сборах. 21 января команда Сергея Юрана сыграет с корейским клубом «Чонбук», а 21 февраля — с «Ростовом».

Напомним, первую часть сезона РПЛ «Пари НН» завершил на девятом месте турнирной таблицы с 24 баллами.