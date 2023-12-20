Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о решении исполкома РФС взять паузу в вопросе перехода из УЕФА в Азию.

- Сегодня исполком РФС отказался от перехода в Азию и решил взять паузу по этому вопросу. Вы поддерживаете такое решение?

- Да. Полностью поддерживаю. Это взвешенное и правильное решение. Если мы бы туда и перешли, нам в любом случае не дали бы играть, потому что там есть такие страны, как Япония, Корея. Это политический вопрос. Они нам вставляли бы палки и создавали проблемы. Футбольные организации сейчас полностью стали политизированными и зависимыми. Так что решение РФС правильное. Надо подождать, когда нормализуется обстановка.

- Но тогда нам уже не будет смысла переходить в Азию.

- Я поэтому и говорю, что правильно сейчас сделана пауза. А следующий год будет определяющим. Все же зависит от обстановки, которая складывается. Но она меняется, и в лучшую для нас сторону. Так что надо подождать, и все нормализуется. Кипяток не нужен. Надо с холодной головой спокойно оценивать ситуацию. Нам в любом случае и там не дали бы выступать. Отказывались бы играть с нами. Нашли бы рычаги.

- Но дело еще и в том, что ФИФА все равно нас не допустит до официальных соревнований, хоть в Азии мы будем играть, хоть в Европе.

- Конечно. Они в любом случае будут все затягивать, мурыжить нас, делать все, что угодно, чтобы не дать нам возможность играть.

- А какой тогда смысл нам туда переходить?

- Никакого. Мы сейчас делаем паузу на год, а том будет видно. Ситуация через полгода может поменяться.

- Какие-то плюсы в этом переходе видите?

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- Просто матчей будет больше. Но в Европе футбол развит лучше. Туда едут все сильнейшие игроки. Самые топовые чемпионаты проводятся в Европе. Даже если мы будем играть в Азии, наши лучшие футболисты будут уезжать в Европу, потому что всем хочется играть в более сильных чемпионатах. И их не стоит за это винить, потому что спортсмены хотят соревноваться с лучшими. А уровень футбола в Азии, Африке ниже.

- Вячеслав Колосков заявил, что для нашего футбола переход в Азию был бы гибелью. Согласны?

- Он прав. Он говорит очень правильные вещи. Опускание нашего футбола на более низкий уровень, это, конечно, трагедия. Надо соревноваться с более сильными командами, а они сейчас все в Европе.

- То есть ни с каких точек зрения нам не нужен переход в Азию?

- Да. Переходить туда просто для того, чтобы принимать участие в каких-то соревнованиях и зрители ходили – не целесообразно, при том, что качество футбола мы опустим. Азиатский футбол мы поднимем, потому что там будут играть более сильные спортсмены, а свой мы опустим.

Мы же можем, например, играть со сборными БРИКС, если нам нужно больше матчей.

Конечно. Мы это уже проходили. Взять Олимпиаду-1980, которую бойкотировали. Все восстановится. Надо сделать паузу, продолжать работать, развиваться, а они никуда не денутся.

Елена Григорьевская